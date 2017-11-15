مواطنة تستعيد بصمتها بعد انتقالها إلي أخرى

عادل الحربي(صدى):

نجحت مواطنة في إستعادة بصمتها واستخراج هوية وطنية لها بعد عام من مراجعة الأحوال المدنية، وذلك بعدما انتقلت بصمتها بسبب عطل في أنظمة التبصيم بفرع الأحوال المدنية بمحافظة وادي الدواسر، إلى أخرى.

وكانت المواطنة قد قامت بزيارة فرع الأحوال المدنية بوادي الدواسر العام الماضي لاستخراج بطاقة هوية وطنية، وخلال إجراءات التبصيم تعرض النظام لعطل، لتخبرها الموظفة على مراجعتهم مرة أخرى لإتمام الإجراءات مرة أخرى.

وقامت المواطنة بمراجعة الأحوال المدنية في الرياض لتجنب الزحام في وادي الدواسر واستخراج بطاقة الهوية لتكتشف أثناء تعبئة بياناتها والتصوير بوجود بطاقة هوية وطنية باسم مواطنة أخرى تحمل بصمة يدها في النظام، وهو الأمر الذي منعها من استخراج بطاقة الهوية.

وقالت المواطنة، إنها تمكنت من استعادة بصمتها والبدء في استخراج بطاقة هوية وطنية بعد عام من الانتظار ومراجعة الأحوال المدنية في وادي الدواسر، بعد حذف بصمة يدها الموجودة مع المواطنة الأخرى من النظام، ومن ثم تسجيل بصمتها والتصوير، تمهيدا لاستخراج بطاقة الهوية.