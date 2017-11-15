وفاة هندي على متن طائرة تعرض لنوبة قلبية مفاجئة

أبوظبي(صدى):

توفي هندي، كان راكبا على متن طائرة الخوط الهندية في رحلة متجهة من المملكة إلى الهند، بعد تعرضه إلى وعكة صحية، تم على إثرها إجراء هبوط اضطراري في مطار أبو ظبي الإماراتي.

وكان الراكب محمد سليم ” 35 عامًا ” يعمل في الرياض، مسافرًا إلى بلاده في إجازة على الخطوط الهندية، لكنه شعر بآلام شديدة في الصدر بعد ساعات قصيرة من الإقلاع.

وقال مدير الخطوط الهندية إن طاقم الطائرة على الفور طلب الهبوط في أقرب مطار، وكان مطار أبو ظبي هو الأقرب؛ فتم إجراء هبوط طارئ به، وتم نقل الراكب إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة. ووفقًا لتقرير الأطباء فإن الراكب تعرَّض إلى نوبة قلبية في الجو، وهي سبب الوفاة.