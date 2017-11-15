إيرباص توقع الصفقة الأعلى في تاريخها بقيمة 50 مليار دولار

حمود العنزي(صدى):

وقعت شركة ” إيرباص ” اتفاقية بيع 430 طائرة من طراز A320neo إلى إندييجو بارتنرز Indigo Partners الأمريكية، التي تستثمر في شركات طيران اقتصادية، في صفقة هي الأعلى في التاريخ حيث بلغت 50 مليار دولار.

ويهدف الاتفاق إلى بيع طائرات لأربع شركات طيران تملك فيها إندييجو بارتنرز التابعة لبيل فرانك حصصًا، وهي فرونتير ايرلاينز وفولاريس المكسيكية وجيت سمارت التشيلية وويز اير المجرية.

ووقع مالك شركة إندييجو بارتنرز المستثمر الأميركي بيل فرانك (80 عامًا) الاتفاق في معرض دبي للطيران وسط فيض من الصفقات، مع سعي شركات الطيران للاستفادة من تباطؤ الطلب مؤخرًا على طائرات جديدة في تفاوضها للحصول على أسعار تنافسية من شركات صناعة الطائرات الكبرى.