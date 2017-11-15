هيئة الزكاة والدخل تطلق مركز الاتصال الموحد للعملاء

سعيد العجل(صدى):

أطلقت الهيئة العامة للزكاة والدخل مركز الاتصال الموحد للعملاء من المنشآت والأفراد، بحضور معالي محافظ الهيئة المهندس سهيل بن محمد أبانمي، وعدد من المدراء التنفيذيين.

ويستقبل مركز الاتصال جميع الاستفسارات والملاحظات والبلاغات التي تخص البرامج التي تعمل عليها الهيئة وذلك بتفعيل رقم الاتصال الموحد للعملاء 19993 والذي يعمل طوال أيام الأسبوع من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثامنة مساءً ماعدا يوم الجمعة.

وأكد مستشار معالي المحافظ – المشرف العام على الإدارة العامة لتجربة العملاء والجودة- الأستاذ علي الفايز أن إطلاق خدمة مركز الاتصال الموحد يأتي تماشياً مع سياسة هيئة الزكاة والدخل للارتقاء بالخدمات المقدمة للعملاء من المنشآت والأفراد، وكذلك الرد على الاستفسارات عن ضريبة القيمة المضافة والتي ستطبق في 1 يناير 2018م.

ويقدم مركز الاتصال الدعم للعملاء في تنفيذ الخدمات الإلكترونية للزكاة وعروض التجارة وضريبة الدخل كالرد على المشاكل التقنية، وكذلك الرد على استفسارات ضريبة السلع الانتقائية وخدمات المنشآت الإلكترونية.

كما يقوم مركز الاتصال باستقبال بلاغات التهرب الزكوي والضريبي ويتم التعامل معها بكل احترافية مع الجهات المعنية بالهيئة مع حفظ السرية التامة للمبلغ، وذلك عن طريق المكالمات الهاتفية على الرقم 19993، والبريد الإلكتروني الخاص بالهيئة [email protected] ، والبريد الإلكتروني الخاص بضريبة القيمة المضافة [email protected] .

كما أوضح الفايز فيما يخص مواقع التواصل الاجتماعي: فقد تم تحديد منصة ” تويتر ” لاستقبال ملاحظات واستفسارات العملاء والرد عليها عبر حساب العناية بالعملاء @GAZT_care، بالإضافة لقنوات إلكترونية متنوعة في طور التنفيذ للرقي في سرعة خدمة عملائنا لتكون بديلاً عن زيارة الفروع وتحقيق أكبر رضا لهم.

ويقوم على مركز الاتصال الموحد كوادر نسائية سعودية مدربة للرد على جميع الاستفسارات الخاصة بالعملاء والأفراد عبر كافة القنوات.

ويمكن للجميع الاطلاع على الخدمات المقدمة وكل ما هو جديد عن الهيئة داخلياً وخارجياً عبر الموقع الرسمي www.gazt.gov.sa، والموقع الرسمي لضريبة القيمة المضافة www.vat.gov.sa .