مذكرات زعيم القاعدة: ” بن لادن ” صدق أنه من علامات ظهور المهدي المنتظر

واشنطن(صدى):

كشفت مذكرات أسامة بن لادن، زعيم تنظيم القاعدة، المكتوبة بخط اليد، التي نشرتها وكالة الاستخبارات الأمريكية مؤخرا، ضمن وثائق ” أبوت آباد ” ، معلومات وجوانب خفية مثيرة لشخصيته.

أكدت المذكرات أن ابن لادن، اعتماده في تسيير التنظيم، وتحليل الأحداث السياسية الجارية، على مجرد أحلام له أو أحد من أتباعه، إلى حد تصديق أنه بذاته ” القحطاني اليماني ” ، الذي يسبق ظهور ” المهدي المنتظر ” ، ويمهد له، ضمن علامات الساعة.