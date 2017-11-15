مذكرات زعيم القاعدة: ” بن لادن ” صدق أنه من علامات ظهور المهدي المنتظر
كشفت مذكرات أسامة بن لادن، زعيم تنظيم القاعدة، المكتوبة بخط اليد، التي نشرتها وكالة الاستخبارات الأمريكية مؤخرا، ضمن وثائق ” أبوت آباد ” ، معلومات وجوانب خفية مثيرة لشخصيته.
أكدت المذكرات أن ابن لادن، اعتماده في تسيير التنظيم، وتحليل الأحداث السياسية الجارية، على مجرد أحلام له أو أحد من أتباعه، إلى حد تصديق أنه بذاته ” القحطاني اليماني ” ، الذي يسبق ظهور ” المهدي المنتظر ” ، ويمهد له، ضمن علامات الساعة.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 38028 ] نشر منذ 27 دقيقة
ياخيطي بيطي .. خل عبَّاد ابن لادن يقنعوا ومن غفلتهم يعوا ,,
,, ياما قلنا تراكم مخدوعين ,, ومع الأسف يردون بأقبح العبارات ، من اتهام باالبعد عن الله والعصيان والغفله ، وان ناوشناهم باالكلام اتهمونا باالكفر الصريح ,,
,, وطلع لهم داعش من ايران ، وبرضه ركبوا الموجه المهلكه ,, بعضهم هلك وبعضهم عاد يعض اصابع الندم ..
,, وما اقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل ,,