الجيش اليمني يأسر القيادي الحوثي عبد الجليل الديلمي و 4 من مرافقيه

سعيد العجل(صدى):

كبد الجيش الوطني اليمني عناصر الميليشيات الانقلابية، خسائر فادحة، خلال امعارك ضاربة في منطقة مزوية، غربي مديرية المتون.

وكشفت مصادر أن المعارك أسفرت عن وقوع خمسة قتلى، وعدد من الجرحى، بين صفوف الانقلابيين، مؤكدة أنه تم أسر أربعة من عناصر المليشيا الانقلابية، بينهم القيادي المسؤول الأعلى لمعسكرات المليشيا التدريبية بالمحافظة “ عبدالجليل الديلمي ” .

وشنت مقاتلات التحالف العربي غارات جوية استهدفت مواقع للمليشيا الانقلابية في منطقة الساقية.