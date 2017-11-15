شاهد.. مقتل أستاذ جامعي أمام أطفاله على أيدي الحوثيين

فهمي محمد(صدى):

أقدمت ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية، علي تنفيذ جريمة بشعة جديدة تضاف إلى سجلها الدموي الحافل، وهي قتل أستاذ وتربوي على مرأى من زوجته وأطفاله.

وقالت مصادر اليوم الأربعاء، إن ميليشيات الحوثي، قتلت وبدم بارد الأستاذ والتربوي علي أحمد صبر، في قرية حمل بمديرية جبل الشرق غرب مدينة ذمار وسط اليمن، في ثاني جريمة مماثلة تشهدها هذه المديرية، حيث قتلت ميليشيا الانقلاب في وقت سابق الأكاديمي الدكتور أحمد الجعماني داخل منزله وأمام أطفاله.

وكان مسلحين حوثيين على متن أطقم عسكرية، قدموا لاختطاف على صبر؛ الذي يعمل مدرساً للغة العربية في قريته، أثناء تواجده في حقل زراعي يمتلكه، وحينما اعترض على الذهاب معهم لعدم ارتكابه أي جريمة، أطلقوا عليه وابلاً من الرصاص وأردوه قتيلا على الفور.