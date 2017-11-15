الأحد.. شقيقان يقطعان ألف كيلو على دراجتين دعماً للجنود

عبدالعزيز القثامي(صدى):

ينطلق الشقيقان على دراجتيهما الهوائيتين، الأحد المقبل من مركز القريع ببني مالك بمحافظة ميسان جنوبي الطائف، باتجاه العاصمة الرياض، في رحلةٍ برية يهدفان من خلالها دعم الجنود البواسل، جاء ذلك بعد موافقة الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة.

وقال موسى أحمد سالم الشباني المالكي، إن شقيقيه ” خالد وحميد ” سينطلقان الأحد المُقبل من مركز القريع ببني مالك إلى الرياض عبر دراجتيهما الهوائيتين تحت شعار ” ولاء وطاعة ودعم لجنودنا البواسل ” ، لافتاً إلى أنه سيرافقهما بسيارته الخاصة أثناء الرحلة، مبيناً أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية بخصوص هذه الرحلة.