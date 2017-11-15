بالفيديو.. وزير التجارة: القرارات الاقتصادية الأخيرة في صالح الوطن والأجيال القادمة

علي القحطاني(صدى):

نصح الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة والاستثمار، الشباب الراغبين في تأسيس شركات أو مشاريع بالبدء فوراً في مشاريعهم، موضحاً أن كل ما صدر ويصدر من قرارات وتشريعات، في صالح الوطن ويهتم بالمصلحة العليا للمملكة وللأجيال القادمة.

جاء ذلك ردا على سؤال أحد الشباب المشاركين في منتدى شباب الأعمال، الذي أقيم مؤخراً في مدينة الرياض حول ما إن كانت هناك قرارات جديدة قد تصدر مستقبلاً وتؤثر سلباً على رواد الأعمال الراغبين في البدء في مشاريعهم التجارية.