بالفيديو.. لحظات بيع مهاجرين بـ ” مزاد ” في ليبيا
انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، تقريرًا مصورًا بث عبر قناة ” سي إن إن ” الأمريكية، عن تجارة الرقيق في ليبيا.
وكشفت التقرير عن وجود سوق سوداء للاتجار بالمهاجرين الأفارقة الذي يصلون إلى ليبيا طمعاً في إيجاد فرص لعبور البحر المتوسط إلى الشواطئ الأوروبية، وتعمل العصابات على اختطاف المهاجرين من القوارب في عرض البحر أو من المدن الليبية وجمعهم في سجون كبيرة؛ ليتعرضوا بعد ذلك لأشكال من الإهانات تصل إلى حد الاسترقاق.
وتضمن التقرير بث لحظات مروعة يبيع فيها المتجرون بالبشر عدة مهاجرين إلى أشخاص آخرين، حيث اشترى أحد الحاضرين لـ ” المزاد ” ، اثنين من المهاجرين بمبلغ 1200 دينار ليبي.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 22617 ] نشر منذ 4 ساعات
وين منظمات حقوق الأنسان
والأتجار بالبشر
ووووووووووو🤔
خالد المالكي[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 4 ساعات
يا خبلان تنقلون اخبار اعلام الفسوق والتضليل .
شوف العرض اكيد شكله مزحه واضح من الافارقه مبتسمين ويصحكون للكميره
ابو محمد[ عدد التعليقات: 38040 ] نشر منذ 4 ساعات
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
الحربي[ عدد التعليقات: 381 ] نشر منذ 2 ساعتين
بسم الله الرحمن الرحيم
الصراحة راحة ، صاحب أول تعليق وش فيك قمت تنافض وترتجف وتدور حقوق الإنسان ، ماعليك
ماجايك إلا كل خير ، أنت يالطيب في (( بلاد الحرمين الشريفين )) يعني ماراح أحد يتاجر بك
أو يحرج عليك في مزاد ، إقرأ المعوذات وارقد وتغط باللحاف زين ، عوافي ياقاهرهم .
مع وافر المحبة.