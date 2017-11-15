مصادر تكشف كواليس صورة وزير الإعلام وثلاثي الكوميديا

أماني الغامدي(صدى):

كشفت مصادر كواليس الصورة المتداولة التي جمعت وزير الثقافة والإعلام، الدكتور عواد العواد، مع ثلاثي الكوميديا (راشد الشمراني وفايز المالكي وحسن عسيري)، موضحين أنها التقطت عقب اجتماع مع الوزير العواد، طرح خلاله مناقشة مشروع مسلسل جديد، سيُعرض في رمضان المقبل على شاشة التلفزيون السعودي.

واشاد المغردون بهذه الخطوة ، خاصة أن الثلاثي شهد فترة انفصال دامت 10 سنوات، معتبرين أن تلك الخطوة بداية جديدة وتتويج لمسيرة الوزير العواد.

يُذكر أن راشد وفايز وحسن قدموا سلسلة ” بيني وبينك ” الشهيرة التي حققت نجاحات كبيرة، وكانت أبرز المنافسين لـ ” طاش ما طاش ” .. ويبدو أن مسلسلهم الجديد يعد استكمالاً لتلك السلسلة الشيقة، ولكن باسم مختلف.