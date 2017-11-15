كويتي يطلق زوجته بسبب قرار مروري
لم تمض سوى ساعات قليلة، على صدور قرار يقضي بتوقيع عقوبة على التحدث في الهاتف أثناء القيادة في الكويت إلا وتسبب هذا القرار في وقوع حالة طلاق.
وقالت محامية في تغريدة عبر تويتر، ” اتصل بي موكل يريد الطلاق ويرفض إكمال التسويه وبعد سؤاله عن السبب إتضح ان مركبته تم سحبها عندما كان يستخدم الهاتف ويتشاجر مع زوجته ” .
وقال: كنت أنصح زوجتي بإغلاق الهاتف تخوفًا من أن تراني دورية إلا أنها أصرت وأرادت إكمال المحادثة.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 38028 ] نشر منذ 1 ساعة
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, بعض الحريم عله ,,
همس~[ عدد التعليقات: 876 ] نشر منذ 60 دقيقة
😳 مَ اصدق ان هذا السبب ؛؛
شكله يدور ع حجه عشان يفتك منها 😅~
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 15379 ] نشر منذ 41 دقيقة
الله أكبر قفل الموبايل طيب دام أنك شفت دوريه وأنتهينا 😏
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 21696 ] نشر منذ 27 دقيقة
عادي زي قطع الاشاره
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6013 ] نشر منذ 17 دقيقة
عذره اقبح من خطاه😁😊كان قفله قبل تدق وتشلبكه😁ومهما كان ماهو مبرر للطلاق بس بعض الرجال ماعندهم سالفه😂😁😊