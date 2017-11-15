كويتي يطلق زوجته بسبب قرار مروري

خالد الظفيري(صدى):

لم تمض سوى ساعات قليلة، على صدور قرار يقضي بتوقيع عقوبة على التحدث في الهاتف أثناء القيادة في الكويت إلا وتسبب هذا القرار في وقوع حالة طلاق.

وقالت محامية في تغريدة عبر تويتر، ” اتصل بي موكل يريد الطلاق ويرفض إكمال التسويه وبعد سؤاله عن السبب إتضح ان مركبته تم سحبها عندما كان يستخدم الهاتف ويتشاجر مع زوجته ” .

وقال: كنت أنصح زوجتي بإغلاق الهاتف تخوفًا من أن تراني دورية إلا أنها أصرت وأرادت إكمال المحادثة.