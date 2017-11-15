عودة ” المولد وفلاتة والغامدي ” إلي صفوف الاتحاد

ماجد محمد(صدى):

قالت شركة بوبا الشريك الطبي لنادي الاتحاد، أن ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم ” فهد المولد، عدنان فلاتة، وعبدالرحمن الغامدي ” ، قادرين علي العودة مجددًا لصفوف الفريق بعد انتهاء البرامج العلاجية والتأهيلية والبدنية لهم.

ونشرت شركة بوبا الشريك الطبي لنادي الاتحاد عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” عاد لاعبو نادي الاتحاد: فهد المولد، عدنان فلاتة، وعبدالرحمن الغامدي، للمشاركة في التدريبات الجماعية مع الفريق، بعد انتهاء البرامج العلاجية والتأهيلية والبدنية، الحمد لله على سلامتكم يا أبطال ” .

ومن المرجح أن يشارك الثلاثي في مواجهة الشباب يوم الجمعة القادمة في إطار الجولة العاشرة من الدوري السعودي للمحترفين واردة.