لاعبو الهلال يواصلون استعداداتهم لمواجهة أوراوا الياباني

طلال الغامدي(صدى):

أدى لاعبو فريق الهلال الأول لكرة القدم، مساء اليوم الأربعاء، الحصة التدريبية استعدادًا لمواجهة ” أوراوا الياباني ” ، السبت المقبل، على ستاد الملك فهد الدولي بالرياض، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.

وطبّق الجهاز الفني -في بداية المران- تدريبات فنيّة متنوعة، عمد بعدها إلى تطبيق التكتيك الذي سينتهجه في اللقاء عبر مناورة على كامل مساحة الملعب، واختتمها بتدريبات تفكيك العضلات، وسط متابعة صاحب السمو الأمير نواف بن سعد رئيس مجلس إدارة النادي.

ويؤدي الفريق مساء يوم غد الخميس، مرانه الرئيس للقاء ” أوراوا الياباني ” ؛ وذلك على الملعب الرئيس في مقر النادي.