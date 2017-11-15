بالفيديو.. السجن لحصان ” بتهمة ” رفس سيارة

برازيليا(صدى):

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لحصان حبيسًا خلف القضبان في البرازيل، بعد القبض عليه بتهمة رفس سيارة والتسبب بأضرار بالغة فيها.

وقال مالك الحصان، انه فوجئ باقتياد الشرطة جواده، وإيداعه في السجن، من مساء الأحد، وحتى بعد الظهر من يوم الاثنين الماضي، وذلك لاتهامه بالتسبب بالعديد من الأضرار لسيارة رفسها، في مدينة نوسا سنهورا شمال شرق البرازيل.

وتسبب مقطع الفيديو في موجة غضب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، ووفقًا لمالك الحصان وليام دوس سانتوس، فإن الاعتقال كان سخيفًا وتجاوز حدود المنطق.