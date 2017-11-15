إصابة الأرجنتيني أغوريو تهدد حياته الكروية

ماجد محمد(صدى):

فقد اللاعب الأرجنتيني سيرخيو أغويرو، وعيه خلال فترة الاستراحة بين الشوطين في مباراة منتخب بلاده الودية أمام نيجيريا أمس، الأمر الذي استدعى نقله إلى المستشفى لإجراء فحوص طبية.

وفي بداية الشوط الثاني، تفاجأ الجماهير باستبدال أغويرو، معتقدين أن التبديل تم لأسباب فنية، قبل أن يوضح المدير الفني للأرجنتيتن حقيقة الأمر في المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد انتهاء المباراة.

وذكر طبيب المنتخب الأرجنتيني دوناتو فياني، أن أغويرو خضع لعملية جراحية وهو في الـ 15 من العمر في الشريان التاجي للقلب منع على إثرها من ممارسة الرياضة على مستويات كبرى.

وكشفت نتيجة استفتاء أجرته صحيفة ” أوليه ” الرياضية الأرجنتينية، أن 30 بالمئة فقط من الأصوات يرجحون مشاركته مع منتخب الارجنتين في مونديال كأس العالم روسيا 2018.