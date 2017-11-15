مكتب عمل المدينة المنورة يضبط 19 مخالفة

نايف السالم(صدى):

نجح مفتشو مكتب عمل المدينة المنورة، في ضبط 19 مخالفة لنظام العمل إثر زيارة 134 منشأة داخل المولات، في إطار حملة طالت عددًا من المولات في المدينة المنورة، بمشاركة مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة المهندس عبدالله بن غازي الصاعدي.

وقامت المفتشات بمكتب عمل المدينة المنورة بالتأكد من تطبيق قرار التوطين المحلات التجارية، وخاصة في بيع المستلزمات النسائية.

ومن المقرر أن تغطي الجولات التفتيشية، الأسواق لتطبيق القرار الوزاري، ومواصلة التوطين لسعودة الوظائف المتاحة في المولات.