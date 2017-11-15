مدير كاسبرسكي: الهجمات الإلكترونية على المملكة تستهدف صناعة النفط والغاز

عادل الحربي(صدى):

قال المدير التنفيذي لشركة كاسبرسكي لاب في الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا، مكسيم فرولوڤ، إن الهجمات الإلكترونية في المملكة تركز على صناعة النفط والغاز، مشيرا إلى أنه لا توجد صناعة معينة محصنة ضد التهديدات.

وأكد فرولوف، أن الأمن السيبراني أصبح ضرورة لكل الصناعات، موضحا أن انعقاد مؤتمر ” فيرتشوبورت ” ، المقرر عقد نسخته الثانية في نوفمبر الجاري في الرياض، يأتي في وقت مناسب تمامًا، بالنظر إلى التهديدات الناشئة باستمرار، التي تستهدف الشركات في جميع أنحاء العالم.

وأضاف أن مؤسسات الخدمات المالية بحاجة إلى تبسيط استثماراتها الأمنية، من خلال التقليل من أجهزة الأمن غير الضرورية، ودمج ما تبقى ضمن نظام موحد واحد، يمكنها من جعل حلول الأمن السيبراني أكثر فعالية، والمفتاح لتحسين ذلك هو امتلاك أجهزة أقل.