الذايدي مشيدا بجماهير الهلال: علينا الذهاب وعليكم الإياب

طلال الغامدي(صدى):

أكد الناقد الرياضي، محمد الذايدي، أن كلمة السر في مباراة الهلال وأوراوا الياباني في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال آسيا، هي الجماهير، مشيرا إلى ثقته الكبيرة في تأثيرهم على اللاعبين.

ونشر الذايدي، في تغريدة عبر حسابه بتيوتر ، اليوم الأربعاء، صورًا لجماهير الهلال التي تنتظر شراء تذكرة مباراة النهائي، معلقا: ” قبل فتح منافذ بيع التذاكر توافد جماهير هلالية غفيرة.. رسالة من هوامير المدرجات للاعبين واضحة (علينا الذهاب وعليكم الإياب) ” .

وأضاف في تغريدة أخرى: ” عدم خسارة الهلال على أرضه من 4 سنوات في البطولة الآسيوية يوضح بشكل جلي تأثير جماهير الزعيم العظيمة والمرعبة.. المدرج.. الأعرق.. والأشهر.. والأجمل في قارة آسيا.. الله يتمم ” .

ويستضيف نادي الهلال، أوراوا الياباني، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، يوم السبت المقبل، وستُقام مباراة العودة في اليابان، في الـ25 من شهر نوفمبر الجاري.