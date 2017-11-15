” ابن زهر ” تنظم حملة تبرع بالدم ” دمي لوطني ” لأبطالنا بالحد الجنوبي

إبراهيم الزهراني(صدى):

دشن رئيس شركة ابن زهر المهندس / خالد العلياني بحضور مدير إدارة مكافحة المخدرات في الجبيل العقيد سلطان الودعاني و قائد قوة أمن المنشآت بمحافظة الجبيل، العقيد يوسف بن محمد الحربي صباح اليوم الأربعاء فعاليات حملة‪)‬ نحو التميز في البيئة والصحة والسلامة والأمن ) وكذلك حملة التبرع بالدم بعنوان ” دمي لوطني ” لأبطالنا بالحد لجميع بمشاركة منسوبي الشركة ومقاوليها بالتعاون مع مجمع الملك فهد الطبي العسكري بالظهران.

والتي تستمر لمدة يومين في مقر الشركة السعودية الأوروبية للبتروكيماويات (ابن زهر) إحدى الشركات التابعة للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) و بمشاركة عدد من الجهات الحكومية : منها مكافحة المخدرات في محافظة الجبيل للتوعية ضد مخاطر المخدرات وكيفية حماية أفراد الأسرة من هذا الخطر الذي أصبح يداهمها حيث يحتوي المعرض على عدة رسائل توعوية وتثقيفية لتوعية الموظفين بأضرار المخدرات , كذلك مشاركة قوات أمن المنشآت للتوعية وإيضاح ألية عمل البوابات التي أنشت حديثا وتعريف الموظفين بطريقته استخدامه .

من جهة أخرى شارك عدد كبير من الموظفين بحملة التبرع بالدم حيث حققت تفاعلا كبيرا منهم لا سيما أنها موجهة لفئة غالية على كل فرد من أفراد الوطن. وفاقت أعداد المشاركين بأكثر من الضعف للعدد المستهدف من «حملة التبرع» وذلك انعكاسا للحس الوطني والأخوي لدى منسوبي الشركة ، حيث قال رئيس الشركة المهندس خالد العلياني خلال كلمته التي ألقاه في الحفل الخطابي أن هذي الحمله تأتي دعماً وتعبيراً لدور جنودنا البواسل من المرابطين على الثغور حفظاً لأمن هذا الوطن الغالي و أقل عمل يمكن تقديمه لرجال الوطن الذين بذلوا الغالي والنفيس في الذود عن حياضه والدفاع عن ترابه ومقدساته»، كما أن كل جهد يقدم لهؤلاء الأبطال يتضاءل أمام حجم بطولاتهم وتضحياتهم من أجل أمتهم ووطنهم . يذكر أن شركة أبن زهر تحرص دوماً على المشاركة في مثل هذه الفعاليات إيماناً بأهمية المسؤولية الاجتماعية وإظهاراً للترابط والتلاحم بين أفراد المجتمع كافة.

وتأتي هذه فعاليات الحملة امتدادًا للدور الاجتماعي الذي تقوم به شركة سابك استشعارًا منها بأهمية المشاركة في المسؤولية الاجتماعية ، وإسهامًا من الشركة في تفعيل دورها الوطني تجاه المجتمع .