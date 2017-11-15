وكيل جحفلي يكسب الهلال

ماجد محمد(صدى):

نجح محمد خليفة وكيل أعمال لاعب الهلال محمد جحفلي، من كسب قضيته أمام الهلال التي رفعها لمركز التحكيم الرياضي السعودي.

وألزم ” خليفة ” ، النادي العاصمي بدفع 400 ألف ريال، تمثل حصته في انتقال اللاعب القادم من الفيصلي للهلال شهر يناير 2015م، حيث صدر قرار غير قابل للاستئناف ليكون المبلغ لازم التسديد قبل الفترة الشتوية في يناير المقبل.

وقال الخليفة ، أن الحكم الذي تسلمه يتضمن الإنذار بالسداد الفوري، وفي حال عدم استجابة الهلال سيخضع لعقوبات انضباطية تصل إلى المنع من التسجيل.