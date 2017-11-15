وفاة مختطف لدى الحوثيين جراء التعذيب بصنعاء

فهمي محمد(صدى):

استدعت ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية، مساء أمس الثلاثاء، أسرة الشاب المختطف ” أحمد صالح حسين الوهاشي ” لاستلام جثته، بعد شهر على اختطافه وإخفائه.

وقال مصدر، إن الشاب توفي تحت التعذيب في سجن ” هبرة ” بصنعاء، قبل أسبوعين، لكن ميليشيات الحوثي، لم تبلغ أسرته إلا مساء الثلاثاء، وزعمت أنه أقدم على شنق نفسه داخل السجن في العاصمة صنعاء، ويمكنها أن تأتي لاستلام جثته، اليوم الأربعاء.

وأشارت المصادر إلى أن الميليشيات الانقلابية أنكرت في البداية خبر وفاته، عقب نشر رابطة أمهات المختطفين اليمنيين لذلك قبل أسبوعين، وكانت تؤكد لأهله أنه لا يزال على قيد الحياة وبصحة جيدة، قبل أن تبلغهم أنه أقدم على شنق نفسه.

ورجحت أن هذا التأخير المتعمد لإعلان وفاته بعد كل هذه الفترة، يعود إلى محاولة الميليشيات إخفاء آثار التعذيب التي تعرض لها داخل السجن، قبل التواصل مع أسرته للحضور من أجل استلام الجثة.