مخابرات الجيش اللبناني تتسلم المخطوف السعودي

بيروت(صدى):

أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية، الإفراج عن المخطوف السعودي علي البشراوي.

وأكدت وكالة الأنباء أن مخابرات الجيش اللبناني، تسلمته، حيث ترك بمفرده بعد أن أوصلته سيارتان إلى منطقة مهجورة.