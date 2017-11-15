نشر : منذ 1 ساعة 3٬205 4 الاخبار المحلية مخابرات الجيش اللبناني تتسلم المخطوف السعودي بيروت(صدى): أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية، الإفراج عن المخطوف السعودي علي البشراوي. وأكدت وكالة الأنباء أن مخابرات الجيش اللبناني، تسلمته، حيث ترك بمفرده بعد أن أوصلته سيارتان إلى منطقة مهجورة. الوسوم:الجيش اللبناني, السعودي, المخطوف, مخابرات
الحربي[ عدد التعليقات: 379 ] نشر منذ 1 ساعة
بسم الله الرحمن الرحيم
الصراحة راحة ، الحمد لله على سلامتك ياعلاوي ، أشغلتنا عليك أسبوع كامل ، ماندري أنت بأي ديرة
حي وإلا ميت ، وصحيفة صدى ماقصرت كل يوم تنشر أخبارك ، لدرجة إنك أصبحت الشغل الشاغل
وعطلت أكثر الناس عن المشاغل ، لا تعود لها يا علاوي وخلك بالقطيف بين أهلك وناسك ، وحاول
تقصر خطاك لا تبعد بعيد ، أنت توحي .
مع وافر المحبة .
ابو محمد[ عدد التعليقات: 38021 ] نشر منذ 1 ساعة
الكلب مايعض اذن اخوه ,, وراء الأكمه ماورائها ,,
القرشي[ عدد التعليقات: 1913 ] نشر منذ 55 دقيقة
اتمنى مايكون أندفع لهم ولا ريال واحد .
كما اتمنى التحقيق مع الشخص لأن بصراحة طريقة إختطافه
تحوم حولها الشبهات من كل جانب خاصة في ظل الظروف
الراهنة خاصة إنه من نفس مذهبهم وربما يكون مجند من
طرفهم مسبقآ او يكون جندوه من بعد إختطافه هذا إن كانت
عملية الإختطاف صحيحة ماهي تمثيلية مجوسية .
م ح م د[ عدد التعليقات: 80 ] نشر منذ 54 دقيقة
فشلت الخطه روح لوطنك وبنت بلدك احلى