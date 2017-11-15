” هيئة الرياضة ” : جميع الاجراءات تجاه علاء الكويكبي صحيحة

طلال الغامدي(صدى):

أوضحت الهيئة العامة للرياضة، أن نتائج التحقيق في إيقاف لاعب نادي الوحدة السابق علاء الكويكبي، أن القضية ” منتهية ” ومكتملة لصحة الإجراءات المنفذة حينها.

وقالت الهيئة في بيان رسمي، إن الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” ، قام بالمصادقة على قرار إيقاف اللاعب، وذلك بتاريخ 28 مايو 2010، مشيرة إلى وجود اعتراف خطي بتوقيع اللاعب على استخدامه مادة محظورة أخرى.

وأبانت الهيئة أن اللاعب تنازل عن حقه بفتح العبوة (B) من العينة وعدم تقديمه لاستئناف على قرار إيقافه، مؤكدةً أن قضية اللاعب منتهية وأن جميع الإجراءات التي قامت بها اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات صحيحة حسب الأنظمة.