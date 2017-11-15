جمع تبرعات للموظفة المقالة بسبب توجيهها ” حركة بذيئة ” لترامب

واشنطن(صدى):

تفاعل عدد من النشطاء عبر الإنترنت، بجمع تبرعات لتصل لأكثر من 71 ألف دولار (قرابة 266 ألف ريال) لمساعدة الموظفة الأمريكية التي فُصلت من عملها إثر قيامها بعمل إشارة بذيئة للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال مرور موكبه الرئاسي.

وقالت بريكسمان، إنها خسرت وظيفتها بعدما نشر مصور من وكالة فرانس برس صورة لها على دراجتها الهوائية في أحد شوارع ولاية فيرجينيا، حيث رفعت إشارة ” بذيئة ” لموكب ترامب.

وكانت حملة جمع التبرعات لمساعدة بريكسمان ” 50 عاما ” ، انطلقت يوم 6 نوفمبر الجاري، بعد خسارتها وظيفتها كمديرة تسويق في شركة ” أكيما ل ل س ” .