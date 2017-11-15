رجل أعمال يوفر باصات لنقل مؤازري الهلال

نواف السالم(صدى):

أعلن رجل الأعمال عقاب العتيبي، عن تكفله بتوفير باصات لنقل الجماهير المؤازرة فريق الهلال، في مباراته أمام أوراوا الياباني، في ذهاب نهائي آسيا، المقرر لها السبت المقبل على استاد الملك فهد الدولي.

وأوضح العتيبي أن ذلك أقل ما يمكن تقديمه لممثل الوطن ، مشيرا إلى أن هذا ما تحثنا عليه قيادتنا الرشيدة بضرورة الوقوف مع كل ممثل للوطن تفاعلا مع تشجيعه وتحفيزه.

وعبر العتيبي عن ثقته في إدارة النادي واللاعبين والجهازين الإداري والفني وجماهير الوطن في تأدية الأدوار المطلوبة للظفر بالبطولة الغالية وإضافة إنجاز جديد يسجل لمنجزات الوطن المتعددة.

يذكر أن موقع التجمع سيكون عند الساعة العاشرة والنصف يوم المباراة أمام مدينة الملك عبدالله الرياضية بمدينة بريدة بينما ستتحرك الباصات عند الساعة الثانية عشر وللاستفسار الاتصال برقم منسق مجلس الجمهور الهلالي على الرقم ( 0531678887).