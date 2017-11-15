بالفيديو.. مواطن يحطم إعاقته بالعمل

عادل الحربي(صدى):

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوضح كيف كسر المواطن مالك بديوي قيود الإعاقة التي أصيب بها، ليبدأ العمل في أحد محلات بيع القهوة.

وقال مالك عبر تقرير بثته فضائية ” الإخبارية ” ، إنه بدأ العمل بالانضمام لفريق العمل في أحد محلات بيع القهوة بالمملكة، وعمل ” كاشير ” لتحدي إعاقته، حيث يتسلم إيراد وحسابات المحل، وفي أوقات الذروة والزحام يقوم بتحضير القهوة بنفسه.

ووجه ” مالك ” ، رسالة لذوي الاحتياجات الخاصة بألا ينتظروا من المجتمع أن يقدم لهم شيئا، بل عليهم أن يبادروا ليثبتوا أن الإعاقة ليست حاجزا عن النجاح والعمل.