مدير مساجد عفيف: المسجد المسروق لم ينته العمل به

عادل الحربي(صدى):

كشف مدير إدارة مساجد عفيف، أن المسجد الذي سرق منه كابل الكهرباء فجر اليوم، لم يتم استلامه بعد، مشيرا إلى أنه لا زال العمل جار به.

وتفاجأ المصلون فجر اليوم بسرقة كابل الكهرباء الخاص بمسجد حديث الإنشاء في مخطط 863 بعفيف ، مما اضطرهم لإكمال صلاتهم تحت جنح الظلام.

وطالبت جماعة المسجد الجهات الأمنية بتعقب المجرمين، وتقديمهم للعدالة، ومتابعة أصحاب المحال التي تشتري مثل هذه الخردوات، والتشديد عليهم بعدم الشراء من مجهولين دون إثبات مصدرها وتدوين هوية بائعها.