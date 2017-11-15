بالفيديو.. مفتي المملكة: الخروج من الفتن مرهون بتطبيق الشريعة

نايف السالم(صدى):

أوضح مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، أن سبيل الخروج من الفتن والأخطار المحدقة بالأمة يكون بـ ” العودة الى الاسلام الصحيح وتحكيم وتطبيق الشريعة قولاً وعملاً ” .

قال المفتي بالأمس ردًا على سؤال عن المخرج من الفتن المتراكمة التي تعاني منها الأمة الاسلامية في برنامج فتاوى على القناة السعودية الأولى: الأمة اذا عادت الى شرع الله وطبقته ووقفت عند حدود الله فان الله ناصرها، بدليل قوله تعالى: ” وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ”

واضاف: طاعة الله ورسوله ﷺ هي السبب في العصمة من الفتن والنجاة حيث قال تعالى: ” يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ” .