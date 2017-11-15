قائد القوات الجوية يزور المشاركين في تمرين مركز الحرب الجوي الصاروخي

نايف السالم(صدى):

زار قائد القوات الجوية المكلّف اللواء الطيار الركن محمد بن صالح العتيبي المشاركين من القوات الجوية الملكية السعودية في تمرين ( مركز الحرب الجوي الصاروخي 2017م ) في قاعدة الظفرة الجوية بدولة الإمارات العربية المتحدة بمشاركة عدد من الدول الشقيقة والصديقة .

وكان في استقباله لدى وصوله قائد مجموعة القوات الجوية الملكية السعودية المشاركة في التمرين العقيد الطيار الركن محمد بن لفاء المطيري وأركانات التمرين .

عقب ذلك تجول قائد القوات الجوية المكلّف في المركز واستمع إلى إيجاز عن التمرين وعن ما تم تنفيذه من مهام وطلعات جوية ، والتقى بالمشاركين من الأطقم الجوية والفنية وأثنى على ما بذلوه من جهد خلال مشاركتهم وبالآداء الذي قدمه منسوبي منظومة التورنيدو والروح العالية خلال التمرين .

وبين اللواء العتيبي أن المشاركة في مثل هذه التمارين يأتي امتداداً للمشاركات السابقة التي تهدف من خلالها قواتنا الجوية إلى تطوير وصقل المهارات القتالية والرفع من الجاهزية القتالية لما تتضمنه من محاكاة للواقع القتالي في أرض المعركة ، وأن قواتنا الجوية قادرة على القيام بفضل الله ثم بفضل التدريب والعمل المتواصل على تشغيل وصيانة جميع المنظومات الجوية وبكفاءة عالية يعكس ماوصلت إليه قواتنا الجوية من التأهيل والخبرة.