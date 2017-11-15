صحة الطائف تعتمد التمديد لـ80 قياديا في إداراتها ومستشفياتها المختلفة

حسين العلي(صدى):

اعتمد مدير الشؤون الصحيه بالطائف صالح بن سعد المونس تمديد تكليف 80 من قيادات صحة الطائف وذلك ضمن قرارات اصدرها اعتبارا من الاول من صفر ولمدة عام وشملت قرارات التمديد 80 قيادي بصحة الطائف جاءت على النحو التالي تمديد تكليف كلا من ولمدة عام اعتبارا من 1/2/1439 وحتى 30/1/1440 وهم

الدكتور أحمد عائض أحمد الزايدي

مساعد المدير للخدمات العلاجية

أ. أحمد محمد سالم القرني

مساعد المدير للموارد البشرية

والشئون المالية والإدارية

أ. متعب مسفر صالح الجعيد

مساعد المدير للإمداد

د. فواز طلق مسحل الزايدي

مساعد المدير للخدمات الطبية المساعدة

أ. محمد محسن عائش الغشمري

مساعد المدير لتقنية المعلومات والاتصالات

أ. علي سالم علي الزهراني

مساعد المدير للمشاريع والشئون الهندسية

أخصائي/ مطر عطية سعيد الزهراني

مساعد المدير للصحة العامة

الدكتور عبدالسلام عبدالله الشهري

مساعد المدير للتخطيط

أ. عبدالله مسفر العلياني

نائب مساعد المدير للشئون المالية والإدارية

أ. عوضه مشغل عضاب العلياني

مستشار ومشرف مكتب المدير

أ. فيصل محمد الشربي

مدير مكتب المدير

أ.عبدالهادي جود الله الربيعي

مدير إدارة التواصل والعلاقات والناطق الإعلامي

أ. سلمان عوض عيفان الحارثي

مدير إدارة الموارد الذاتية

أ. خالد محمد الثبيتي

مدير مكتب المشاريع

أ. بدر عيضة الثبيتي

مدير لعلاقات وحقوق المرضى

أ. عبدالله محمد مسفر الخثعمي

مدير إدارة شئون القطاع الخاص

أ.وليد عبدالمطلب عبدالحميد

مدير إدارة مكافحة العدوى والمنشآت الصحية

أ. فهيد شاكر العبدلي

مدير إدارة الجودة

أ. تركي عائض عبدالله السواط

مدير إدارة التمريض

أ. سعيد عبدالله مطر الزهراني

مدير إدارة الطوارئ والأزمات

أ. تركي عبيد الذيابي

مدير إدارة الشئون القانونية

أ.صالح سعد العنزي

مدير إدارة الأطباء الزائرين

أ. تركي مرعي الأسمري

مدير إدارة التوعية الدينية

أ. علي بن علي حسين الغامدي

مدير إدارة التغذية

أ. مصلح عائض الكثيري

مدير إدارة الرعاية الصيدلية

أ. هاضل محمد العصيمي

مدير إدارة المستشفيات

أ. فهد صالح عبدالله الغامدي

مدير إدارة المختبرات

أ. سعيد محمد معيض الزهراني

مدير إدارة الطب الشرعي

أ. محمد عبدالله القرني

مدير إدارة مراقبة المخزون

أ. فيصل سالم الجهني

مدير إدارة الإتصالات الإدارية

أ. دخيل الله محيسن الحارثي

مدير إدارة الخدمات العامة

أ. محمد أحمد القرني

مدير إدارة الموارد البشرية

أ. معن حسين العوفي

مدير إدارة الميزانية

أ. عبدالله عمران الثمالي

مدير إدارة الشئون المالية

أ. عبدالعزيز سعيد الزهراني

مدير إدارة خدمات الأشعة

أ. دخيل الله حسين الثقفي

مدير إدارة عيادة التدخين

أ. فؤاد حسن الثبيتي

مدير إدارة مركز طب الأسنان

أ. منصور مساعد الزهراني

مدير إدارة التأهيل الطبي

أ. عبدالمحسن عبدالعزيز الأزوري

مدير إدارة المشتريات

أ. نايف سعد محمد الحارثي

مدير إدارة طب الأسرة

أ. ماجد عناية الله نياز

مدير إدارة الأمن والسلامة

أ. عائشة علي القحطاني

مدير إدارة التواصل الداخلي

أ. منصور محمد علي الشهري

مدير إدارة أهلية العلاج والتنسيق الطبي

أ. سامي مسفر الثبيتي

مدير إدارة مكافحة الأمراض المعدية

أ. خالد علي أحمد الجعفري

مدير إدارة صحة البيئة والصحة المهنية

أ. تركي محمد دغريري

مدير إدارة التوعية وتعزيز الصحة

أ. حامد ردة الله الطلحي

مدير إدارة التجهيزات الطبية

أ. مرزوق محسن النفيعي

مدير مستشفى السحن

أ. سرحان رشيد العتيبي

مدير مستشفى المحاني

أ. جمال عقاب موسى الثقفي

مدير مستشفى الصحة النفسية

أ. طارق مطلق الروقي

مدير مستشفى الأطفال

أ. ياسر خشمان العتيبي

مدير مستشفى أم الدوم

أ. عبدالله محمد هذال السبيعي

مدير مستشفى رنية

أ. محمد شجاع العتيبي

مدير مستشفى الخرمة

أ. عائض عوض الحارثي

مدير مستشفى قيا

أ. فهد سعود الحارثي

مدير مستشفى ميسان

أ. أحمد شافي البقمي

مدير مستشفى تربة

أ. خالد عائض الروقي

مدير مستشفى ظلم

أ. عطية جابر المالكي

مدير مستشفى القريع

أ. نبيه ناصر عياد الذيابي

مدير مستشفى المويه

أ. عبدالعزيز سفر الزايدي

مساعد مدير مستشفى الأطفال للشئون المالية والإدارية

د.حسن عبده غويدي

مساعد مدير مستشفى الملك عبدالعزيز للخدمات الطبية

د. محمد مانع الأحمري

مساعد مدير مستشفى الأطفال للخدمات الطبية

أ. محمد سعيد المنصوري

مساعد مدير مستشفى الملك عبدالعزيز للشئون المالية والإدارية

أ. عبدالله عوض الزايدي

مساعد مدير مستشفى الملك فيصل للشئون المالية والإدارية

نوف عواض عبدالله العرابي

مدير إدارة دعم الرضاعة الطبيعية

أ. بندر سعيد المالكي

سكرتير اللجنة الطبية

عبدالرحيم احمد المالكي

مدير إدارة المشاركة المجتمعية

سعيد محمد الزهراني

مدير إدارة شئون المراكز الصحية

ماجد حسين الحارثي

مدير إدارة المشاريع

محمد نومان العتيبي

مدير إدارة الصيانة

سامي عطيه الثبيتي

مدير إدارة تخطيط الموارد البشرية

خالد محمود بخاري

مدير إدارة التخطيط

خالد محمد الزهراني

مدير إدارة الشئون الأكاديمية والتدريب

احمد بن رشيد الغامدي

مدير اداره الصيانه الطبيه

عبداللطيف بن احمد بن عواض القحطاني

مدير اداره الاسكان

نبيل الثبيتي

مدير ادارة الأبحاث

ماجد القرشي

مدير إدارة الإحصاء الطبي

عصام المالكي

مدير ادارة زراعة الأعضاء

اكد ذلك المتحدث الرسمي لصحة الطائف عبدالهادي الربيعي مشيرا ان التمديد يأتي في اطار سياسة صحة الطائف حيال توحيد التكليف بالمهام الادارية للقيادات الصحية كافة للتمشي بموجبه بما يحقق التجانس في كافة الادارات الصحية وبين القيادات كافه.