” الأمر بالمعروف ” تشارك بجناح توعوي في معرض التحذير من المخدرات بـ ” تقنية جدة “

إبراهيم الزهراني(صدى):

شاركت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة جدة بجناح توعوي ضمن الأسبوع التوعوي المقام في الكلية التقنية بمحافظة جدة تحت عنوان ( التحذير من المخدرات).

واحتوى جناح الهيئة على وسائل توجيهية في العقيدة وأهمية الصلاة والأمن الفكري، والجرائم المعلوماتية.

كما اشتمل الجناح على شاشات عرض إلكترونية تبث مقاطع توعوية عن القيم، كما قام مشرفو الجناح بتوزيع مطبوعات الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وأكد فضيلة رئيس هيئة محافظة جدة الشيخ سعود بن سعيد العبيدي أن مشاركة الهيئة في هذه المعارض تحظى بمتابعة فضيلة المدير العام الشيخ فؤاد بن سعود العمري وتوجيه ودعم مستمر من معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند .

