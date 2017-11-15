الهلال يطرح قميصه أمام جماهير الزعيم

طلال الغامدي(صدى):

طرح نادي الهلال القميص الرسمي للفريق الأول لكرة القدم، عبر منافذ بيع تذاكر ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2017، أمام جماهير الزعيم.

وأعلن الهلال عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أن القميص الرسمي للفريق الأول سيكون متاحاً في منافذ بيع تذاكر ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم؛ وذلك في استاد الملك فهد، واستاد الأمير فيصل بن فهد.

وكان الهلال قد تأهل لنهائي دوري أبطال آسيا عقب الفوز على بيروزي الإيراني بنصف الآسيوية، في حين حجز أوراوا ريد دايموندز مقعده عقب تغلبه على شنغهاي الصيني.