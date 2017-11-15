طفل عبر عن حبه لزميلته.. فكسر والدها أنفه
اعتقل أمن العاصمة الجزائرية، ولي تلميذة في المرحلة الابتدائية، لاعتدائه على طفل صغير أعرب عن حبه لابنته، مما تسبب له بنزيف وكسر على مستوى الأنف، وخلف عجزا صحيا يصل إلى 15 يوما.
وبدأت القصة، حين أبدى تلميذ يبلغ من العمر 10 أعوام، حبه لزميلته، وهو ما تداوله باقي الزملاء، فسارعت التلميذة وأخبرت والدها وهي تبكي بشدة.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 38002 ] نشر منذ 34 دقيقة
ليش العنف ,,
,, خذ الطفل باالكلام الناصح اللين , وبين له خطاه ,, فإن عاود ارفع امره لمعلميه ولا مانع من تأديبه على الهون ,,
الحربي[ عدد التعليقات: 376 ] نشر منذ 22 دقيقة
بسم الله الرحمن الرحيم
الصراحة راحة ، شفتوا ياغجر هذه نتيجة الاختلاط المحرم فساد أخلاقيومشاكل بين الناس وقضايا ثأر
ودق خشوم وآخرتها أمراض قاتلة وتدفن بقبرك مليان بكباير الذنوب والمعاصي – والعياذ بالله ،
وما أنت لاقين من يساعدك أو يشيل الحمل عنك ، بادر أيها الإنسان الضعيف وأعلن الحرب
على الشيطان الذي توعد أنه يغويك بهالحياة الدنيا ويحدك على نار جهنم ، أعلن الحرب على نفسك
الأمارة بالسوء وابتعد عن الشهوات الشيطانية أيها الإنسان الضعيف.
(( بادر قبل أن تغادر )) .
مع وافر المحبة.