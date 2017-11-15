طفل عبر عن حبه لزميلته.. فكسر والدها أنفه

الجزائر(صدى):

اعتقل أمن العاصمة الجزائرية، ولي تلميذة في المرحلة الابتدائية، لاعتدائه على طفل صغير أعرب عن حبه لابنته، مما تسبب له بنزيف وكسر على مستوى الأنف، وخلف عجزا صحيا يصل إلى 15 يوما.

وبدأت القصة، حين أبدى تلميذ يبلغ من العمر 10 أعوام، حبه لزميلته، وهو ما تداوله باقي الزملاء، فسارعت التلميذة وأخبرت والدها وهي تبكي بشدة.