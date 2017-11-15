مبرة الإحسان وأرامكو يطلقان دورات للتدريب على غسل وتكفين الموتى

سعيد العجل(صدى):

قال مدير مبرة الإحسان الخيرية الشيخ عادل المحيسن أن المبرة أطلقت مؤخرا عددا من الدورات التدريبية للعاملين بمركز إكرام الموتى للتدريب على الغسل والتكفين الشرعي والجوانب الشرعية في التعامل مع الموتى موضحا أن هذه الدورات تشمل أيضا عامة أفراد المجتمع لتثقيفهم وتوعيتهم بالجوانب الشرعية في غسل وتكفين ودفن الموتى.

وأوضح أن جمعية البر وفرعها بالخبر مبرة الإحسان يبذلان جهودا كبيرة في تدريب العاملين على غسل الموتى وتكفينهم لذا كان لابد أن تحافظ الجمعية عليهم وعلى عدم تسربهم فأنشأت لهم عمارتين سكنيتين بتكلفة 8 ملايين ريال لتكون مخصصة للعاملين بمركز إكرام الموتى طوال فترة عملهم لتحفيزهم على البقاء بالعمل وتحقيق الاستقرار الأسري لهم ومنع تسربهم الوظيفة.

جاء ذلك ظهر أمس خلال استلام المحيسن الدعم المقدم من شركة أرامكو السعودية لدعم مركز إكرام الموتى وأنشطته وبرامجه من دورات تدريبية للعاملين ومستلزمات إدارية وتشغيلية، وبين المحيسن أن المركز يستقبل اتصالات ذوي الميت للإبلاغ عن حالات الوفاة على مدار 24 ساعة على الرقم 013844395 حيث يتوفر 8 سيارات إسعاف مجهزة ومعدة لهذا الغرض.

وأشار المحيسن إلى أن الجمعية تسعى لإنشاء صالات للعزاء بمدينة الخبر وأن هناك العديد من المبادرين قدم اقتراحات بإنشائها.

من جانب آخر أكد عبد الله الخجا مستشار الشؤون الحكومية بأرامكو السعودية أن مركز إكرام الموتى التابع لجمعية البر بالمنطقة الشرقية وفرعها مبرة الإحسان بالخبر يتولى تنفيذ مشروع إسكان العاملين وإطلاق الدورات التدريبية لهم عبر مدربين مختصين في المجال بالتعاون مع شركة أرامكو السعودية والتي دعمت برامج وأنشطة المركز لتطوير أدائه وتوفير مستلزماته الإدارية والتشغيلية مشيرا إلى أن أرامكو تستهدف بشكل أكبر تحقيق التنمية في مدينة الثقبة والتركيز على المشروعات التنموية بها.

جدير بالذكر أن مركز إكرام الموتى تبلغ مساحته أكثر من 5000 م وتبلغ مساحة بنائه 2600 م بطاقة استيعابية تصل إلى 12 جنازة في وقت واحد إضافة إلى قاعات انتظار تستوعب 120 زائر و80 زائرة وقاعتين للتدريب على الغسل والتكفين إضافة إلى مكاتب للجهات الحكومية والشؤون الصحية والأحوال المدنية لتسهيل عملية استخراج تصاريح الدفن وشهادات الوفاة.

