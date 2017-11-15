” كفى ” وبلدية القنفذة تقودان مبادرة بيئات نقية خالية من التدخين

نايف السالم(صدى):

وقّع المشرف العام على جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات فرع القنفذة الأستاذ محمد صالح الزبيدي ورئيس بلدية القنفذة المهندس سعيد بن عطية الغامدي، اتفاقية تعاون لإيجاد بيئات نقية خالية من التدخين.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الطرفين وتأكيد مفهوم الشراكة والتعاون بين مؤسسات المجتمع المختلفة، وتعزيز الجهود الرامية إلى إيجاد بيئات نقية خالية من التدخين، والعمل على نشر أهمية احترام الأماكن العامة من خلال اقامة حملات إرشادية لنشر الوعي الصحي لزوار هذه الأماكن بضرورة عدم الوقوع في التدخين او أدوات التدخين في الأماكن العامة لما لهما من ضرر على صحة الفرد والآثار السلبية على البيئة.

وبيّن مدير كفى القنفذة الاستاذ بلغيث الرفيدي أن صحة الانسان هي سر كل الجهود التي تبذلها كفى ونظيراتها ، فالسموم من تدخين ومخدرات تحصد سنويا الملايين حول العالم، وعلى جميع افراد المجتمع ومؤسساته التكاتف للوقوف في وجه مروجي هذه السموم.

