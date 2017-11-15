” البيئة ” تحذر من الاقتراب أو ملامسة مياه بحيرة السمكة

عادل الحربي(صدى):

وجهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تحذيرًا من الاقتراب من بحيرة السمكة بأبحر الشمالية وملامسة مياهها، وذلك لاكتشاف طحالب سامة بالبحيرة، وحتى تتم معالجة المياه والتخلص منها بالشكل الصحيح.

وقال مدير الهيئة بمنطقة مكة المكرمة، وليد الحجيلي، إن الهيئة قامت بأخذ العينات اللازمة من الموقع لتحليلها، وستعلن عن النتائج فور الانتهاء منها، مؤكدًا أن التحذير في مثل هذه الحالات هو إجراء متخذ في جميع الدول التي تظهر فيها مثل هذه الظاهرة المعروفة.

وأوضح الحجيلي، أن فرق المباشرة الميدانية لتلوث البحيرة أوقفت مقاولي ردم البحيرة، وأصدرت مخالفات بيئية بحقهم.

يذكر أن الهيئة تناقش مع أمانة محافظة جدة الحلول البيئية المثلى لمعالجة مياه البحيرة والتخلص منها بشكل صحيح قبل الردم، حسب أفضل الممارسات البيئية التي تضمن عدم انتقال المياه الملوثة إلى موقع آخر بري أو بحري بدون معالجة.