” تجارة الرياض ” تغلق محلات المتسترين على العمالة المخالفة

علي القحطاني(صدى):

قال عبدالرحمن الحسين، المتحدث الرسمي، باسم وزارة التجارة، أنه تم شن حملة مداهمات ميدانية، ضد ⁧‫التستر التجاري‬⁩ في أحد أسواق مدينة الرياض.

وأضاف أن الحملة أسفرت عن‬⁩ إغلاق محل، للتستر على عمالة مخالفة، فضلا عن عدم وجود الرخص النظامية.

وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن الحملة نتج عنها إغلاق محلين للعطورات وأدوات التجميل لا توجد لديهما سجلات أو رخص أو أي أوراق رسمية، كما تم إغلاق محل تجاري يعمل فيه وافد دون أي أوراق ثبوتية أو رخص أو سجل تجاري.