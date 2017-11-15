بالفيديو.. نصائح من ذهب لوزير الحرس الوطني

نايف السالم(صدى):

نصح الشيخ سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي، الأمير خالد بن عياف، وزير الحرس الوطني الجديد، أن يسخر جهوده لخدمة البلاد وحفظ أمنها، داعيا إياه لاحتساب الأجر عند الله والسعي لإرضائه عزّ وجلّ، وأن يعتبره بابا للعبادة.

من جانبه قال وزير الحرس الوطني إن المملكة، مهبط الوحي وأرض الحرمين الشريفين، وموطن لرجال عاهدوا الله على أن يؤدوا أعمالهم بإخلاص، وأن يعملوا على تطبيق شرع الله وحدوده.

