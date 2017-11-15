بالصور.. الجهات الأمنية بالشمالية تبدأ تنفيذ الخطط الميدانية لـ ” وطن بلا مخالف “

خالد الضبيبي(صدى):

بدأت الجهات الأمنية والأجهزة الحكومية، اليوم الأربعاء، بمنطقة الحدود الشمالية بتنفيذ الخطط الميدانية للحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.

وقال الناطق الإعلامي بشرطة الحدود الشمالية الدكتور العقيد عويد مهدي العنزي إنه بالتنسيق المشترك مع الجهات ذات العلاقة ستشمل مهام الضبط والمتابعة جميع المحافظات والمراكز في المنطقة.

ودعا الجميع للالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة بهذا الشأن تجنباً للوقوع تحت طائلة العقوبات التي ستطبق على جميع المخالفين دون استثناء.