تدشين انفنيتي QX80 الجديدة لأول مرة في معرض دبي للسيارات

ابوظبي(صدى):

كشفت انفنيتي خلال فعاليات معرض دبي للسيارات عن موديل انفنيتي QX80 الجديد وهي سيارة متعددة الاستخدامات كبيرة الحجم تحمل تصميم يتميز بالأناقة والجرأة في نفس الوقت مع اطلالة فاخرة مميزة. وتنتظر الشركة تحقيق اهتمام كبير بين المشترين في منطقة الخليج بسبب حبهم لمثل هذه السيارات الكبيرة التي تتمتع بمقصورة داخلية فاخرة.

وأكد مسئولون بالشركة أن الاطلاق الأول للسيارة يأتي من منصة معرض دبي الدولي للسيارات بما يظهر أهمية المنطقة لانفنيتي وغيرها من شركات السيارات الفاخرة. وتتمتع السيارة باستخدام خامات عالية الجودة فيها توفر أفضل راحة وتمتزج مع قوة المحرك من 8 أسطوانات سعة 5.6 لتر لتوفر للسيارة احساس مميز ومختلف ومتعة في القيادة.