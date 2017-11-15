الرئيس الكوري الجنوبي: صواريخ ” بيونج يانج ” النووية متطورة للغاية

سول(صدى):

أكد الرئيس الكوري الجنوبي ” مون جي- إن ” ، إنه من الصعب تدمير الترسانة النووية الكورية الشمالية؛ بسبب التقدم الملموس في علم البرامج التسليحية لـ ” بيونج يانج ” .

وقال ” مون ” في حوار على هامش زيارة للفلبين، إنه حال موافقة كوريا الشمالية على عقد محادثات، فإن المفاوضات يمكن أن تضم جميع الخيارات مفتوحة، مؤكدًا على صعوبة تدمير القدرات النووية لكوريا الشمالية بشكل كامل بسبب بلوغ تطويرها مراحل متقدمة للغاية.

كانت كوريا الشمالية قد أعلنت الأسبوع الماضي معارضة أي حوار أو مفاوضات، مدافعة عن ضرورة عدم التخلي عن ترسانتها النووية للدفاع عن نفسها ضد تهديدات الولايات المتحدة.