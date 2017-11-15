بالفيديو.. ليلى إسكندر تبكي من إساءة مريم حسين لزوجها قائلة ” هربيكي “
شاركت الفنانة ليلى إسكندر جمهورها ومتابعيها ، عبر تطبيق انستجرام ، مقطع فيديو ردت فيه على الفنانة مريم حسين عقب اساءتها لزوجها الفنان السعودي يعقوب فرحان .
وظهرت ليلى في الفيديو وهي تبكي قائلة ” في موضوع أحب احكيه معكم لمتابعيني من زمان وعارفين أنا مين وكيف نفسيتي وكيف بفكر ، لما شوفت على السوشيال ميديا ، يافرحتي فيكن خلصت المادة ، ما بقى في شئ تكتبوه طب هي بنت شارع واستباحت عرضي وحكت عن زوجي بها الطريقة ولا حجطت براسها أي اعتبارات ، ليش بتتبعوها ” .
وتابعت قائلة موجه حديثها لمريم حسين ، أنا حربيكي وكل موقع نشر ها الفيديو أنا هربيه لأن أحنا بالإمارات بلد القانون .
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 9855 ] نشر منذ 23 دقيقة
توكم تصالحتو طيب 😂😂😂😂💔💔💔