5 أمور يعشقها الرجال سرا بالنساء

متابعات(صدى):

تتساءل العديد من النساء وهنّ يقلن: ” أتمنى لو كنت أعرف ما يدور بذهنه بشأن…. ” . ثمة عدد لا بأس به من النقاط والأسئلة التي ترغب النساء بأن يملأها الرجال أو يجيبوا عليها.

فما الذي يعشقه الرجل سرًّا في خطيبته أو زوجته؟ تنقسم الإجابات إلى قسمين واضحين: أولهما عاطفي وثانيهما جسدي.

1. عندما تضحك على محاولاتي للتنكيت سواء كانت ناجحة أو فاشلة. مثلًا: ” إنها تضحك دائمًا على نكاتي حتى ولو لم تكن طريفة وهذا يثلج قلبي ” .

2. عندما ألمحها تحدّق فيّ بشكل ينمّ عن عشقها لي. مثلًا: ” في بعض الأحيان أنظر إليها وألمحها تحدّق بي، وعندها تشيح بنظرها بعيدًا عني. يجعلني ذلك أذوب من الداخل وأشعر أيضًا بمدى إعجابها بي ” .

3. عندما تتصرف بخجل ولطافة أو عندما تقوم بلفتة خاصة بها، مثل تجعيد شعرها مثلًا: ” أعشق كيف تلفّ شعرها عندما تشعر بالتوتر ” .

4. عندما تُمسك بزمام الأمور ردّد العديد من الرجال فكرة الإمساك بزمام الأمور: ” أحب كثيرًا عندما تفاجئني بعناق حار من الخلف ” .

5. عندما تريد معانقتي أو النوم بقربي ابتعادًا عن الأفكار النمطية التي ابتدعها المجتمع عن الرجال. مثلًا: ” أعشق أنها ترغب بمعانقتي في السرير ” .