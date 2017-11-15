” العتيبي ” يدشن الحساب الرسمي لاتحاد الرماية في تويتر

علي القرني(صدى):

دشن الأستاذ خالد بن عبدالله العتيبي رئيس الاتحاد السعودي للرماية الحساب الرسمي لاتحاد الرماية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر (@ssfedn) وذلك في مقر اتحاد الرماية، بحضور المهندس سعيد القرني المدير التنفيذي للرماية وعدد من منسوبي الاتحاد.

وأوضح ” العتيبي ” أن حساب اتحاد الرماية على تويتر سيكون منصة رقمية لها عبر الإعلام الاجتماعي في إطار للجهود التي تقوم بها اتحاد الرماية لتعزيز الحضور الإعلامي، إضافة إلى ” مد جسور التواصل مع الجمهور في مواقع التواصل الاجتماعي من منطلق رؤية المملكة 2030 لتعزيز الشفافية ولتحقيق المشاركة المجتمعية البناءة لإيصال الرسالة الإعلامية السامية لاتحاد الرماية ” .