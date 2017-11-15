فيديو.. مرابط بالحد الجنوبي يسخر من مقذوف حوثي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر رد فعل مرابط بالحد الجنوبي على سقوط مقذوف حوثي بالقرب منه.
وأظهر الفيديو، إطلاق ميلشيات الحوثي مقذوف نحو مرابط أثناء أداء مهامه على الحدود، وهو يجلس مع عددٍ من زملائه على منحدر صخري، فجاء رد المرابط ساخرا تعبيرا عن ضعف إمكانات الانقلابيين.
ابو راكان[ عدد التعليقات: 164 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله ينصرهم جنودنا البواسل مملكتنا الحبيبة
في ظل الله ثم ظل القادة
الرادون[ عدد التعليقات: 736 ] نشر منذ 51 دقيقة
الحمد لله الذي انجاك انت وزملائك
وكلنا فخر برجالنا البواسل في الحد الجنوبي
والله ينصر بلدنا
آمين
عبدالرحمن[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 11 دقيقة
يارجال احمد الله على سلامتك وخلك حذر