فيديو.. مرابط بالحد الجنوبي يسخر من مقذوف حوثي

خالد الضبيبي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر رد فعل مرابط بالحد الجنوبي على سقوط مقذوف حوثي بالقرب منه.

وأظهر الفيديو، إطلاق ميلشيات الحوثي مقذوف نحو مرابط أثناء أداء مهامه على الحدود، وهو يجلس مع عددٍ من زملائه على منحدر صخري، فجاء رد المرابط ساخرا تعبيرا عن ضعف إمكانات الانقلابيين.