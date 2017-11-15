بالصور .. عرض نسخ Midnight Editions في 2018 من نيسان

طوكيو(صدى):

وجدت نيسان المزيد من الربح في إصدارات Midnight Editions في الواقع، وقالت الشركة أن النماذج التي عرضت بهذه الباقة، باعت حوالي ثلث موديلاتها وحوالي 80 في المئة من نسخ ماكسيما SR. ومع هذا النوع من الطلب المتزايد، ينبغي الا يكون الأمر مفاجئا أن شركة صناعة السيارات اليابانية توسع من قائمة نسخ Midnight Editions ليس لموديل واحد ولكن لأكثر من موديل.

وفي عام 2018، فإن نيسان سوف تقدم كل سياراتها البيك أب بهذه الباقة بما في ذلك موديلات فرونتير و تيتان و تيتان XD. وتقدم فرونتير Midnight Edition في نموذج Crew Cab مع ناقل الحركة الأوتوماتيكي بنظام دفع ثنائى أو رباعي مع عجلات 18 بوصة ألومنيوم، شبكة تهوية جديدة ، عتبات في صورة قضبان، مرآة جانبية ، مقابض الأبواب، والشعارات وجميعها باللون الأسود مع صادمين بلون جسم السيارة.

وبالنسبة لموديلي تيتان وتيتان XD Midnight Edition فيحصلان على مرايا سوداء ، مقابض الأبواب وعتبات وشعارات سوداء، جنبا إلى جنب مع اطارات باللون الأسود حول مصابيح الضباب، وعجلات 20 بوصة كما أن الصادمين يأتيان بنفس لون الجسم، كما أن الشبكة الأمامية تأتي بمدخلات سوداء. كما تتوفر نفس الحزمة لنسخ SV وSL في موديلي تيتان أو تيتان XD، مع نسخ Crew Cab بنظام دفع ثنائي أو رباعي.

كما تقدم Midnight Edition كذلك لموديلات نيسان SR سنترا بقيمة (495 دولار)، ألتيما SR ( دولار1095)، ماكسيما SR ( دولار1195)، روج SV بسعر 1.095 دولار ومورانو بلاتينيوم ، وباثفايندر SL ( بقيمة 395 1 دولارا).