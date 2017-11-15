بالفيديو.. طلقة طائشة من مراهق تصيب صاحب متجر أسلحة

أماني الغامدي(صدى):

طلقة طائشة، كادت تودي بحياة صاحب متجر لبيع الأسلحة، بواسطة مراهق يبلغ من العمر 11 عامًا، حيث نسي صاحب المتجر إفراغ السلاح من الأعيرة النارية قبل أن يعطيه للصبي لمشاهدته.

جاء ذلك حلال مقطع فيديو رصد الواقعة، تداوله مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يظهر المراهق وهو يسدد السلاح إلى صاحب المحل، لتنطلق منه طلقة طائشة لتصيبه في كتفه، ولكن ما يلبث صاحب المتجر إلا لحظات وينهض من على الأرض، وهو في حالة رعب من الموقف المفاجئ، ولكنه سليمًا بدون إصابات، وهو ما يؤكد ان العيار كان صوت وغير حقيقي.

