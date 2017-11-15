بالفيديو.. انطلاق Devel Sixteen في معرض دبي للسيارات

طلال الغامدي(صدى):

تعتبر شركة Devel في معرض دبي للسيارات 2017 واحدة من أكثر الشركات إثارة في المعرض الكبير, وتتميز الشركة بتقديم سيارات عالية الأداء وآخرها موديل Sixteen الذي يعتبر مستوى آخر مختلف.

و ظهر فيديو على اليوتيوب يعطي لمحة عن قرب على الموديل التجريبي شبه النهائي من السيارة التي تقترب من نسخة الانتاج والتي ستتوفر في 3 نسخ كل واحدة تعتبر أقوي من أي سيارة أخرى فائقة متوفرة في الأسواق.

ويتميز الموديل القياسي من Sixteen بمحرك V8 بقوة 2000 حصان ويتبعها نسخة سباقية بمحرك V8 بقوة 3000 حصان, وهناك نسخة أخرى بمحرك V16 سعة 12.3 لتر بأربع شواحن توربينية بقوة 5000 حصان . ويمكن للسيارة بلوغ سرعة قصوى تصل الى 500 كمساعة وهو ما يعني أن هذه السيارة أسرع من امكانية المشاركة بها في السباقات التقليدية ولكن يمكن تجربة سرعتها القصوى علي حقول بونيفيل الملحية.

أما مقصورة السيارة فلاتزال تحت التطوير, ويبدو تصميمها التجريبي بسيط ومستقبلي في نفس الوقت, وهو ما يمثل مزيج غير سيء وتتميز المقصورة بالرحابة بشكل مفاجيء, كما عرض في جناح الشركة نسخة Devel 60 بست عجلات للطرق الوعرة وبمحرك 6.7 لتر ديزل V8 بشاحن توربيني بقوة 720 حصان وعزم دوران 1000 نيوتن .متر .