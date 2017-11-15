وزير التجارة يسلم 11 رخصة لرواد أعمال من مختلف أنحاء العالم

سعيد العجل(صدى):

أطلق معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي اليوم مبادرة رخصة رائد الأعمال والمستثمر العالمي التي تستهدف أصحاب الابتكارات النوعية من مختلف دول العالم، وذلك على ضوء منتدى مسك العالمي الذي انطلقت فعالياته بالرياض اليوم.

وسلم الدكتور القصبي الرخص لـ (11) رائداً يمثلون (10) دول من مختلف أنحاء العالم، وتمكنهم من الاستفادة من حاضنات الأعمال ومراكز الأبحاث وخدمات الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وتأتي المبادرة بالتعاون بين وزارة التجارة والاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وهيئة المدن الاقتصادية، وذلك في سياق رؤية المملكة 2030 وتسعى إلى إيجاد بيئة جاذبة للكفاءات واستقطاب أفضل العقول في العالم من المبدعين والمتميزين وأصحاب المشاريع النوعية في العالم بما يسهم في عملية التنمية ودعم بيئة الأعمال.

وشملت أنشطة الشركات الناشئة الحاصلة على تراخيص الأعمال القطاعات الاقتصادية المستهدفة في الرؤية وفي مقدمتها الطاقة والصناعة والترفيه، كما تعمل على خلق قطاعات جديدة في الاقتصاد السعودي، واستهدفت أنشطة حيوية مثل: خدمات خطوط النفط والغاز وعمليات المسح الجوي والنمذجة وإعداد الخرائط ثلاثة الأبعاد، وحلول التجارة الإلكترونية، وأجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات، والطاقة الشمسية، وأنظمة المدن الذكية، وأنظمة توليد الطاقة، وتصميم وتطوير المجسمات والألعاب ثلاثية الأبعاد، وتحليل النظم والبرمجيات، وخدمات الدعم والمساندة التعليمية.

يشار إلى أن منظومة التجارة والاستثمار تشهد سعياً حثيثاً لتعزيز القدرات وتمكين القطاع الخاص وتيسير إجراءات مزاولة الأعمال التجارية وتحفيز بيئة الاستثمار بهدف الوصول إلى موقع تجاري واستثماري ريادي في بيئة عادلة ومحفزة.

